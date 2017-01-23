Кондратьев подписал постановление о раздельном сборе мусора

Сбор будет разделен на три этапа. На первом из них (2017 — 2027 гг) в городских округах и сельских поселениях с населением более 10 тыс. человек сбор будут вести по компонентам: отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.

В период с 2027 по 2037 годы мусор будет собираться по группам: специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры), пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы. В оставшееся десятилетие сбор мусора будет разделен на фракции: стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы.