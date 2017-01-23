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18:01 (мск), источник: Sputnik.md

Додон рассказал о перспективе вступления страны в Евросоюз

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Лидер Молдовы Игорь Додон заявил в интервью RT, что не видит республику составной частью Европейского Союза.

Источник: Sputnik.md

«В Брюсселе и в Европе допускают, что это не произойдет в последующие 10−15 лет. Но что случится с самим Евросоюзом в течение 5−6 лет? Мы видим, как все больше политиков из разных стран изъявляют желание покинуть Союз. Вот почему абсолютно ясно, что мы не вступим в Евросоюз. Все в Молдове, уверен, что и в Брюсселе тоже, понимают это», — сказал Додон.

По его словам, следует «понять, что, если Молдова однажды станет частью ЕС, не будет возможности диалога с Приднестровьем».

«Более того, Гагаузия тоже не последует в ЕС, учитывая, что 98% населения на референдуме 2014 года высказались за евразийский вектор. Мы должны найти общий язык с Россией. Нам не удастся объединить население, если не будем стратегически сотрудничать с Россией», — сказал Додон.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом.

По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Ранее руководство Демпартии Молдовы заявляло, что республика может подать заявку на вступление в Евросоюз во второй половине 2019 года. На первом этапе предполагается рассматривать ее в контексте предоставления Молдове статуса страны-кандидата.

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