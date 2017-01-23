Додон рассказал о перспективе вступления страны в Евросоюз

«В Брюсселе и в Европе допускают, что это не произойдет в последующие 10−15 лет. Но что случится с самим Евросоюзом в течение 5−6 лет? Мы видим, как все больше политиков из разных стран изъявляют желание покинуть Союз. Вот почему абсолютно ясно, что мы не вступим в Евросоюз. Все в Молдове, уверен, что и в Брюсселе тоже, понимают это», — сказал Додон.

По его словам, следует «понять, что, если Молдова однажды станет частью ЕС, не будет возможности диалога с Приднестровьем».

«Более того, Гагаузия тоже не последует в ЕС, учитывая, что 98% населения на референдуме 2014 года высказались за евразийский вектор. Мы должны найти общий язык с Россией. Нам не удастся объединить население, если не будем стратегически сотрудничать с Россией», — сказал Додон.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом.

По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.