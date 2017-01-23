Савченко назвала Россию и власти главными врагами народа Украины
КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два.
КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два.
Савченко, комментируя ее встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявила, что ее целью является донести правду о ситуации в Донбассе.
«Мне очень хочется донести людям
При этом она добавила, что считает Россию главным врагом Украины.
В конце прошлого года разгорелся скандал
Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.