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17:40 (мск), источник: Actualitati.md

На пост директора НАРЭ претендуют 12 человек

На должность директора Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике претендуют 12 человек, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Среди них: Ион Матей, Михаил Черней, Александру Лупан, Юрие Урсу, Василе Дауд, Руслан Суруджиу, Серджиу Унгуряну, Тудор Копач, Адриан Казаку, Анатолие Кайнаряну, Виктор Парликов, Дорин Дущак.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам соберется на заседание 1 февраля для изучения документов кандидатов, затем выберет того человека, который набрал самый высокий балл и предложит его председателю парламента.

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