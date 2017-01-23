На пост директора НАРЭ претендуют 12 человек

Среди них: Ион Матей, Михаил Черней, Александру Лупан, Юрие Урсу, Василе Дауд, Руслан Суруджиу, Серджиу Унгуряну, Тудор Копач, Адриан Казаку, Анатолие Кайнаряну, Виктор Парликов, Дорин Дущак.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам соберется на заседание 1 февраля для изучения документов кандидатов, затем выберет того человека, который набрал самый высокий балл и предложит его председателю парламента.