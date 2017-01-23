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18:03 (мск), источник: Новый Калининград

Власти определились с требованиями к главному архитектору Калининградской области

В частности, он должен иметь опыт работы не менее 10 лет.

Источник: Новый Калининград

В правительстве Калининградской области разработали правила конкурсного отбора главного архитектора региона. Проект соответствующего указа опубликован на сайте правительства.

В частности, в документе обозначены требования к кандидатам, претендующим на кресло главного архитектора. Кандидат должен быть не старше 65 лет, владеть русским языком и иметь высшее образование по специальности «Архитектура» с опытом работы не менее 10 лет. Кроме того, кандидаты должны быть лауреатами или дипломантами международных конкурсов или фестивалей в области архитектуры и градостроения, авторами статей или публикаций, посвященных архитектуре и градостроению; быть авторами или руководителями авторских коллективов, являющихся разработчиками архитектурных проектов, реализованных на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Наиболее предпочтительными являются проекты, реализованные на территории Калининградской области. Также кандидат должен знать основы Конституции РФ, Устава Калининградской области, законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о противодействии коррупции.

Отбор будет проходить в три этапа: индивидуальное собеседование, представление авторских проектов, представление программы по развитию архитектуры и градостроения Калининградской области.

Конкурсный отбор будет проводить специальная комиссия, в состав которой войдут:

Губернатор Калининградской области (председатель конкурсной комиссии);.

заместитель Председателя Правительства Калининградской области, координирующий вопросы в сфере архитекторы (заместитель председателя комиссии);.

представители органов исполнительной власти Калининградской области;.

начальник Управления государственной службы и кадровой работы Правительства Калининградской области;.

начальник Правового управления Правительства Калининградской области;.

представители Калининградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;.

представители некоммерческого партнерства Калининградского регионального объединения работодателей «Союз строителей»;.

представители научных, образовательных организаций.

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