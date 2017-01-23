Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
В Красноярске женщина требовала от скорой уступить дорогу
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
19:22 (мск), источник: Zakon.kz

Глава делегации Ирана в Астане обратился с речью к народу Казахстана

Глава иранской делегации в Астане Хосейн Джабери Ансари обратился с речью к народу Казахстана, его правительству и министру иностранных дел РК Кайрату Абдурахманову, сообщает Zakon.kz. Полный текст письма приводится ниже.

Источник: Zakon.kz

«Во имя Бога, Милостивого и Милосердного!

Ваше Превосходительство Кайрат Абдурахманов, министр иностранных дел Республики Казахстан!

Уважаемые главы и члены делегаций-участников!

Уважаемые дамы и господа!

Хотел бы начать свое выступление с благодарностью и признательностью в адрес Правительства и великого народа Казахстана за их теплое гостеприимство, оказанное делегациям-участникам!

Когда мы находимся в Казахстане, на земле, которая является местом рождения «второго учителя» Фараби, мы, словно, прибыли на свою собственную территорию, и мы считаем, что братский шаг Правительства и дружественного народа Казахстана, взявших на себя труд председательствовать на этом совещании, является действием, находящимся в рамках великого учения Ислама, которое учит нас помогать своим братьям.

Уважаемые дамы и господа!

В то время когда мы в комфортных условиях собрались здесь на этой встрече, сирийские мужчины, женщины и дети борются со страданиями и проблемами войны и терроризма, потерей своего крова на родине, скитанием и разрушением своих домов, и в некоторых районах даже лишены питьевой воды.

Как иранец я могу понять их беду. Иран сам тоже в прошлом был жертвой навязанной войны, которая оставила сотни тысяч мучеников, раненных и беженцев, а также разрушений обширной территории страны. Все члены сопровождающей меня делегации пережили эти дни.

В человеческом мире разница во взглядах и интересах является естественным делом, но война является самым неприглядным свидетельством таких разногласий. Конечная наша цель в совместных усилиях по завершению столкновений в Сирии должна стать безвозвратной остановкой враждебных действий, с тем чтобы дать народу Сирии возможность вернуться к обычной жизни. Народ Сирии, как и любой другой народ, этого заслуживает. Сирийцы должны иметь государство с суверенитетом на единой территории и в безопасных границах.

Определение судьбы является природным правом всех народов и ни одна иностранная держава не должна и не может препятствовать осуществлению этого права. Народ Сирии также не является исключением из этого правила и должен без какого-либо иностранного давления заняться реализацией своего права. Те, которые из-за своих интересов стали причиной затягивания кризиса в Сирии, препятствуют осуществлению этого права.

Сегодня мы собрались в Астане с тем, чтобы пересматривая свои усилия к миру и устранению недостатков прошлых процессов, и в рамках трехсторонней инициативы оказать помощь диалогу между Правительством Сирии и сирийскими вооруженными оппозиционными группировками, присоединившимися к этим переговорам для достижения политического урегулирования.

Для достижения этой цели необходимо иметь ясную дорожную карту. В этой связи наше конкретное предложение заключается в том, чтобы все участники этих переговоров, отказываясь от насильственных действий и закрепляя режим прекращения огня, и отказываясь от любых враждебных действий, оказали помощь этому процессу. Мы должны приветствовать присоединение к этому процессу тех группировок, которые не присутствуют на этой встрече, при условии их приверженности к принципу отказа от насилия.

Международное сообщество должно прикладывать усилия к воспрепятствованию незаконной переброске оружия, финансовой помощи и боевиков в Сирию, которые дают возможность террористическим группировкам подавлять сирийский народ и начинать цепь вооруженных столкновений в различных уголках Сирии. Эффективный механизм для режима прекращения огня должен существовать и должен быть закреплен трехсторонней инициативой в Астане, с тем чтобы гарантировать безвозвратный режим прекращения огня и отказ от враждебных действий.

Одновременно следует включить в нашу совместную повестку дня приложение усилий для противодействия ИГИЛу и Аль-Нусре и ассоциированными с ними группировками.

Правительство Сирии и сирийская оппозиция, при поддержке трехсторонней инициативы, должны начать свой диалог по достижению политического урегулирования и проведению свободных, инклюзивных и открытых выборов на основе национального единства и территориальной целостности и продолжить его до достижения результата. Мы надеемся, что с успехом этого процесса станем свидетелями скорейшего завершения кризиса в Сирии.

Одновременно сирийские друзья должны рука об руку стараться устранить санкции и блокаду и оказать помощь восстановлению страны и облегчить условия для возврата беженцев в свои дома и положить конец ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии.

Изменения начинаются в умах людей. Только мы и народ, отвергая экстремистскую идеологию, которая оправдывает дикость под ложным названием религии, сможем сломать гнилую цепь насилия и терроризма. Это дело должно начаться с представления священных и милосердных божественных религий, а также через культурный диалог между соседями в регионе и в целом в мире.

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги! Времени мало и, как показывает история, мы в ответе за свои действия перед будущими поколениями. Давайте выберем мир и строительство!

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании" (Сура «Аль-Маедэ» — 2)".

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отец убитого в Алматы школьника рассказал об отношениях с супругой
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Disney объявила название следующего эпизода «Звездных войн»
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь