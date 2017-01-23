Глава делегации Ирана в Астане обратился с речью к народу Казахстана

«Во имя Бога, Милостивого и Милосердного!

Ваше Превосходительство Кайрат Абдурахманов, министр иностранных дел Республики Казахстан!

Уважаемые главы и члены делегаций-участников!

Уважаемые дамы и господа!

Хотел бы начать свое выступление с благодарностью и признательностью в адрес Правительства и великого народа Казахстана за их теплое гостеприимство, оказанное делегациям-участникам!

Когда мы находимся в Казахстане, на земле, которая является местом рождения «второго учителя» Фараби, мы, словно, прибыли на свою собственную территорию, и мы считаем, что братский шаг Правительства и дружественного народа Казахстана, взявших на себя труд председательствовать на этом совещании, является действием, находящимся в рамках великого учения Ислама, которое учит нас помогать своим братьям.

Уважаемые дамы и господа!

В то время когда мы в комфортных условиях собрались здесь на этой встрече, сирийские мужчины, женщины и дети борются со страданиями и проблемами войны и терроризма, потерей своего крова на родине, скитанием и разрушением своих домов, и в некоторых районах даже лишены питьевой воды.

Как иранец я могу понять их беду. Иран сам тоже в прошлом был жертвой навязанной войны, которая оставила сотни тысяч мучеников, раненных и беженцев, а также разрушений обширной территории страны. Все члены сопровождающей меня делегации пережили эти дни.

В человеческом мире разница во взглядах и интересах является естественным делом, но война является самым неприглядным свидетельством таких разногласий. Конечная наша цель в совместных усилиях по завершению столкновений в Сирии должна стать безвозвратной остановкой враждебных действий, с тем чтобы дать народу Сирии возможность вернуться к обычной жизни. Народ Сирии, как и любой другой народ, этого заслуживает. Сирийцы должны иметь государство с суверенитетом на единой территории и в безопасных границах.

Определение судьбы является природным правом всех народов и ни одна иностранная держава не должна и не может препятствовать осуществлению этого права. Народ Сирии также не является исключением из этого правила и должен без какого-либо иностранного давления заняться реализацией своего права. Те, которые из-за своих интересов стали причиной затягивания кризиса в Сирии, препятствуют осуществлению этого права.

Сегодня мы собрались в Астане с тем, чтобы пересматривая свои усилия к миру и устранению недостатков прошлых процессов, и в рамках трехсторонней инициативы оказать помощь диалогу между Правительством Сирии и сирийскими вооруженными оппозиционными группировками, присоединившимися к этим переговорам для достижения политического урегулирования.

Для достижения этой цели необходимо иметь ясную дорожную карту. В этой связи наше конкретное предложение заключается в том, чтобы все участники этих переговоров, отказываясь от насильственных действий и закрепляя режим прекращения огня, и отказываясь от любых враждебных действий, оказали помощь этому процессу. Мы должны приветствовать присоединение к этому процессу тех группировок, которые не присутствуют на этой встрече, при условии их приверженности к принципу отказа от насилия.

Международное сообщество должно прикладывать усилия к воспрепятствованию незаконной переброске оружия, финансовой помощи и боевиков в Сирию, которые дают возможность террористическим группировкам подавлять сирийский народ и начинать цепь вооруженных столкновений в различных уголках Сирии. Эффективный механизм для режима прекращения огня должен существовать и должен быть закреплен трехсторонней инициативой в Астане, с тем чтобы гарантировать безвозвратный режим прекращения огня и отказ от враждебных действий.

Одновременно следует включить в нашу совместную повестку дня приложение усилий для противодействия ИГИЛу и Аль-Нусре и ассоциированными с ними группировками.

Правительство Сирии и сирийская оппозиция, при поддержке трехсторонней инициативы, должны начать свой диалог по достижению политического урегулирования и проведению свободных, инклюзивных и открытых выборов на основе национального единства и территориальной целостности и продолжить его до достижения результата. Мы надеемся, что с успехом этого процесса станем свидетелями скорейшего завершения кризиса в Сирии.

Одновременно сирийские друзья должны рука об руку стараться устранить санкции и блокаду и оказать помощь восстановлению страны и облегчить условия для возврата беженцев в свои дома и положить конец ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии.

Изменения начинаются в умах людей. Только мы и народ, отвергая экстремистскую идеологию, которая оправдывает дикость под ложным названием религии, сможем сломать гнилую цепь насилия и терроризма. Это дело должно начаться с представления священных и милосердных божественных религий, а также через культурный диалог между соседями в регионе и в целом в мире.

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги! Времени мало и, как показывает история, мы в ответе за свои действия перед будущими поколениями. Давайте выберем мир и строительство!

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании" (Сура «Аль-Маедэ» — 2)".