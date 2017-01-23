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18:15 (мск), источник: Sputnik.md

Комиссия по вопросам гражданства появится в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский подписал указ об организации при себе Комиссии по вопросам гражданства, которая призвана в том числе обеспечить главу региона необходимой информацией по решению вопросов гражданства и предоставления политического убежища.

Источник: Sputnik.md

«МВД Приднестровья по итогам оформления дел о принятии в гражданство направляет их в адрес Комиссии для предварительного рассмотрения, а также подготовки по ним предложений президенту. На Комиссию возлагается также предварительное рассмотрение заявлений о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства», — отмечено в указе.

Комиссию возглавит руководитель минюста Александр Шевченко.

Напомним, почти две недели назад лидер Приднестровья подписал указ, который призван облегчить положение иностранных граждан, регулируя вопросы пересечения границы, регистрации, прописки, выписки, получения вида на жительства в регионе.

Как писал Sputnik, на заседании коллегии МВД, состоявшейся 20 января, Вадим Красносельский выразил готовность разрешать спорные вопросы по предоставлению гражданства Приднестровья.

«Мы должны создать такой механизм, чтобы люди приезжали сюда, регистрировались, получали гражданство Приднестровья, работали здесь, вкладывали свои ресурсы и развивали регион», — заявил он тогда перед сотрудниками правоохранительных органов.

На заседании Красносельский также обратил внимание правоохранителей на необходимость «быть гибче и слышать каждого человека», поскольку от решения о предоставлении гражданства «зависит и судьба человека, и детей, и семьи».

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