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18:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Femen заявили о прекращении существования движения

Украинское движение Femen прекратило существование, заявила активистка Яна Жданова.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Она заверила, что Femen уже не существует с 2015 года.

«Это всё уже закончилось. Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сказала Жданова в интервью изданию «Апостроф».

Она заверила, что Femen уже нельзя считать движением, проводятся отдельные акции в разных странах.

«Сейчас это не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — пояснила активистка.

Жданова считает главной причиной распада движения появление самопровозглашённых лидеров.

Последней акцией Femen, о которой писали СМИ, было нападение на восковую фигуру Дональда Трампа 17 января. Активистка набросилась на восковую фигуру президента США на презентации мадридского музея восковых фигур. Женщина топлес с написанным на теле лозунгом «Возьмем патриархат за яйца» ворвалась в комнату и попыталась схватить статую за гениталии.

Движение Femen стало популярно благодаря своим эпатажным протестным акциям, во время которых активистки обнажали грудь для привлечения внимания общественности к той или иной проблеме или идее. Организация действует с 2008 года. Первые акции проводились в Киеве, с 2012-го группа действует в европейских странах. Основателями движения были Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.

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