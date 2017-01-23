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18:09 (мск), источник: РБК

Лидер Femen опровергла информацию о ликвидации движения

Лидер движения Femen на Украине ​Анна Гуцол опровергла ранее появившуюся информацию о распаде движения. Активистка заявила украинскому изданию «Апостроф», что ​Femen перестанет существовать только тогда, когда его участники «перестанут проводить свои акции».

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По ее словам, если «есть женщины, которые это делают и продолжают — значит, движение существует». Пример этому — «наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине», отметила Гуцол.

При этом Анна Гуцол признала, что Femen, возможно, уже не существует «с точки зрения старой формы». Но при этом у людей, которые не принимали участия в создании движения, нет права «делать такие смелые заявления» о его распаде, подчеркнула она.

О том, что ​Femen «уже не существует», в понедельник, 23 января, сообщила «Апострофу» активистка движения Яна Жданова. Она заявила, что с «2015 года это все уже закончилось». ​По словам Ждановой, в настоящее время проводятся «отдельные акции в разных странах», но с Femen эти события «имеют мало общего». Группа, как подчеркнула активистка, начала разваливаться тогда, когда в ней стали появляться «самопровозглашенные лидеры».

Комментарии
4
Ольга Лысенко
Еще не везде проведен кастинг обвисших с...ек!
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Иван Петров
Обычная фаза самоликвидации, характерная для подобных сатанистских шарашек.
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Олег Д
Ну "огранизация" та ещё ... У них кризис начался ещё до начала движения.
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