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09:39 (мск), источник: Pro Город Самара

Путин вручит в Москве орден Пушкину из Сызрани

Слесаря-электромонтажника Юрия Пушкина наградят орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» за 58-летнюю добросовестную работу.

Источник: Reuters

Указ о награждении слесаря завода «Тяжмаш» опубликован на официальном сайте президента РФ, а церемония награждения состоится на этой неделе в Кремле. Об этом сообщает сайт КТВ-Луч.

Слесаря-электромонтажника Юрия Пушкина наградят орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» за 58-летнюю добросовестную работу. Он проводил восстановление ракеты-носителя «Восток-2» на космодроме Байконур, участвовал в создании стартовой системы ракеты «Протон», многоразовой космической системы «Энергия-Буран», радиотелескопа РАТАН-600 и стартовой системы для космодрома Куру во Французской Гвиане, а также выполнял монтаж сложного электрического оборудования как минимум на восьми гидроэлектростанциях в разных уголках России.

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