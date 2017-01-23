Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос

Согласно первой повестке, экс-глава государства вызывается 27 января на 15:00 по адресу Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127, для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ст. 111 (государственная измена), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Во второй повестке говорится, что Янукович вызывается 30 января на 15:00 для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Адрес для переписки с Януковичем: Ростов-на-Дону (РФ), ул. Еременко, 81, корпус «В».

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело Виктора Януковича будет передано в суд.