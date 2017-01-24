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09:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти пригрозили закрыть киоски за незаконную продажу спиртовой продукции

Чиновники назвали дополнительные основания для расторжения контракта с бизнесменами.

Источник: РИА "Воронеж"

Заместитель председателя правительства области Максим Увайдов предложил установить дополнительные основания для расторжения договора с владельцами киосков на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в понедельник, 23 января. По мнению чиновника, торговые объекты недобросовестных продавцов необходимо закрывать, сообщил пресс-центр облправительства.

Основанием для расторжения договора, по словам Увайдова, может стать продажа спиртосодержащей непищевой продукции. Руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина добавила, что следует порекомендовать органам местного самоуправления расторгать договоры на размещение киосков и павильонов и в случае повторной незаконной продаже спиртовых настроек и лосьонов.

Чиновники отметили, что введение дополнительных оснований для расторжения договора будет рассматриваться и на федеральном уровне.

Контекст

Воронежский Роспотребнадзор начал рейды по торговым точкам21 декабря. Поводом для проверки стала трагедия в Иркутске, где от отравления парфюмерным средством для принятия ванн «Боярышник» погибли 76 человек.

Через пять дней, 26 декабря, Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции во всех регионах. Розничную торговлю запретили на 30 суток.

К 17 января специалисты регионального ведомства нашли в продаже более 165 л непищевой спиртосодержащей продукции — в основном это спиртовые лосьоны. Проверки прошли в 1,2 тыс. торговых точках, запрещенную продукцию (более 1,7 тыс. единиц) обнаружили в 62 местах торговли.

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