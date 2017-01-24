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10:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа пообещал реформы в строительном блоке горадминистрации

Поводом стало требование губернатора прекратить «архитектурный бандитизм» в городе.

Источник: Reuters

Администрация Воронежа реформирует работу строительного блока, в частности, управление главного архитектора, заявил мэр Александр Гусев на совещании в облправительстве в понедельник, 23 января. Поводом для пересмотра структуры строительного блока и оценки качества его работы стало требование губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже.

Глава региона негативно оценил работу городского управления главного архитектора из-за строительства торгового центра рядом с железнодорожным вокзалом «Воронеж-1». Алексей Гордеев назвал стройку нарушением облика сложившегося архитектурного ансамбля и «архитектурным бандитизмом». Губернатор потребовал от мэра Александра Гусева навести порядок в работе строительного блока мэрии.

— Поганить город мы не дадим никому. Главный архитектор — это человек, который должен стоять на страже интересов города, формировать на 100 лет вперед вообще пространство города, а не работать в интересах коммерческих структур, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Александр Гусев сообщил, что мэрия готовит соответствующую реформу.

— Необходимость изменений давно назрела, — признал мэр. — В работу профильных ведомств мы планируем внедрить принцип проектного управления, а действующая структура не способствует быстрым переменам.

В первую очередь перемены коснутся управления главного архитектора.

— Нам нужно сосредоточиться на формировании градостроительной политики, а не отвлекаться на частные вопросы по поводу того или иного объекта, — пояснил Александр Гусев. — Чтобы этой работой эффективно заниматься, нужно будет поменять структуру строительного блока. Мы в мэрии обсуждаем, как это может выглядеть, но пока к консенсусу не пришли, поэтому решение не анонсируем. Но могу сказать, что эти перемены станут базой для дальнейших стратегических решений.

Руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев сообщил, что «не готов пока комментировать» скорые перемены.

В строительный блок мэрии, который с 2013 года курирует вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин, входит управление строительной политики, управление главного архитектора и отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства — последний и выдал разрешение на строительство торгового центра и кафе рядом с привокзальной площадью. Отдел курирует вице-мэр Владимир Астанин.

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