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20:11 (мск), источник: RNS

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), сообщает Reuters.

Источник: AP 2016

«Великое событие для американского рабочего», — заявил Трамп.

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Соглашение о создании ТТП было подписано 4 февраля 2016 года. Подписи под соглашением поставили 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Соглашение вступит в силу после ратификации всеми перечисленными государствами.

Создаваемая ТТП зона свободной торговли, по замыслу создателей соглашения, должна охватить до 40% мирового ВВП.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании позиционировал себя как противник многих аспектов глобализации и свободной торговли. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он намерен выйти из ТТП, как вредного для американской экономики. Администрация Трампа 20 января 2017 года опубликовала ряд стратегий внешней политики, среди которых было обещание выйти из ТТП.

Комментарии
3
Алла Кудлаева
Мужик сказал - мужик сделал. Скоро целый водопад обломов свалится на тех, кто мечтал, что Трамп - это всего лишь ещё один стандартный западный политик, говорящий одно, а делающий другое. Он им всем покажет, мир будет на ушах стоять. С удовольствием жду крушения существующего миропорядка)
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александр зыков
Конгресс во главе с дураком Маккенйном ещё только предложили запретить отменять указы Обамы , как Трамп уже нанёс им два хука слева и справа . Такими темпами он вырубит сам конгресс , по крайней мере переизбраться тем же самым конгрессменам уже не даст , найдёт сто причин ...
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эльшат мехтиев
Ну там-то Япония быстро "место святое" займёт. А вот что касается наших потуг. Наши "несменяемые" (НН) хотят снятие санкций. Так? Так. И прежде всего длинных денег для своих банков. А Трампу нужны деньги на возобновление работы на территории США. Так? Так. Значит денег НН не увидят.
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