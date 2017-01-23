Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Соглашение о создании ТТП было подписано 4 февраля 2016 года. Подписи под соглашением поставили 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Соглашение вступит в силу после ратификации всеми перечисленными государствами.

Создаваемая ТТП зона свободной торговли, по замыслу создателей соглашения, должна охватить до 40% мирового ВВП.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании позиционировал себя как противник многих аспектов глобализации и свободной торговли. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он намерен выйти из ТТП, как вредного для американской экономики. Администрация Трампа 20 января 2017 года опубликовала ряд стратегий внешней политики, среди которых было обещание выйти из ТТП.