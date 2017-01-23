Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком

Источник: AP 2016

Фермеры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Польши и Прибалтики попытались с помощью вентилятора распылить несколько промышленных мешков сухого молока на фасад здания Совета ЕС, где прошла встреча министров сельского хозяйства Евросоюза. Впрочем, из-за ветра большая часть порошка на здание не попала, осев на плиты тротуаров, стекла проезжающих машин и одежду неосторожных прохожих.

Акция была разрешена городскими властями и прошла без эксцессов. Согласно распространенному накануне акции заявлению лидера Европейского молочного союза Эрвина Шсхопгеса «только долгосрочное повышение закупочных цен на молоко может спасти европейскую молочную индустрию от краха». Он особенно подчеркнул, что опасения фермеров вызывает намерение Еврокомиссии начать распродавать запасы сухого молока, которые были сформированы с 2015 года, когда ЕК скупала порошковое молоко в качестве одной из мер поддержки европейского рынка после введения продовольственного эмбарго со стороны РФ в ответ на европейские санкции.

Европейский молочный союз отмечает, что средняя закупочная цена на молоко в ЕС составляет около 32 евроцентов за литр, тогда как «порог выживания» европейской молочной промышленности, по его оценкам, находится на уровне 38 евроцентов за литр.