Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Любители кофе живут дольше остальных
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
20Трамп стал 45-м президентом США
20:25 (мск), источник: ТАСС

Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европейские фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком, протестуя против аграрной политики Европейской комиссии (ЕК). В акции протеста на площади Шуман в центре европейского квартала приняли участие около 100 человек.

Источник: AP 2016

Фермеры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Польши и Прибалтики попытались с помощью вентилятора распылить несколько промышленных мешков сухого молока на фасад здания Совета ЕС, где прошла встреча министров сельского хозяйства Евросоюза. Впрочем, из-за ветра большая часть порошка на здание не попала, осев на плиты тротуаров, стекла проезжающих машин и одежду неосторожных прохожих.

Акция была разрешена городскими властями и прошла без эксцессов.

Согласно распространенному накануне акции заявлению лидера Европейского молочного союза Эрвина Шсхопгеса «только долгосрочное повышение закупочных цен на молоко может спасти европейскую молочную индустрию от краха». Он особенно подчеркнул, что опасения фермеров вызывает намерение Еврокомиссии начать распродавать запасы сухого молока, которые были сформированы с 2015 года, когда ЕК скупала порошковое молоко в качестве одной из мер поддержки европейского рынка после введения продовольственного эмбарго со стороны РФ в ответ на европейские санкции.

Европейский молочный союз отмечает, что средняя закупочная цена на молоко в ЕС составляет около 32 евроцентов за литр, тогда как «порог выживания» европейской молочной промышленности, по его оценкам, находится на уровне 38 евроцентов за литр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Disney объявила название следующего эпизода «Звездных войн»
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь