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20:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Мэр Львова жалуется на усиление мусорной блокады

Мэр Львова Андрей Садовый пожаловался, что сегодня треть городских площадок перегружены ТБО, а все полигоны, на которые временно свозили мусор из города, уже несколько дней организованно закрывают доступ. Об этом Садовый написал в Фейсбуке.

Источник: Telegraf.com.ua

«Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодняшний день 35% городских площадок перегружены нескольконедельным объемом ТБО. Все полигоны, на которые мы временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организованно закрывают нам доступ», — пишет мэр Львова.

Он отмечает, что просьбы оказать помощь областному центру и не допустить возникновения чрезвычайной экологической ситуации во Львове остаются без внимания.

«Сейчас с предложениями помощи я получаю звонки только от мэров польских городов и международных организаций. А буква “Л” в словосочетании “ЛОГА” — это точно “Львов”? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов — это часть Украины?» — отмечает Садовый.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Садовый разместил в Интернете видеообращение по поводу «мусорной» проблемы города, а после этого срочно созвал сессию горсовета, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос.

В то же время председатель ЛОГА Олег Синютка раскритиковал решение городских депутатов о создании площадок для брикетирования мусора в каждом административном районе Львова и сказал, что «мусорный кризис является результатом абсолютной бесхозяйственности городской власти».

Но поскольку заложниками этого кризиса стали сотни тысяч людей, то областная власть тоже присоединилась к поиску земельного участка, куда город мог бы вывозить мусор.

По словам председателя ОГА, он дал распоряжение подготовить и провести переговоры с теми территориями, которые могут принять мусор из Львова. Дождаться позитивных результатов он надеется уже в ближайшие дни.

Кроме того, уже более 16 компаний приняли документацию с намерением подать свои предложения на конкурс по строительству мусороперерабатывающего завода.

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