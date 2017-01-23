Мэр Львова жалуется на усиление мусорной блокады

«Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодняшний день 35% городских площадок перегружены нескольконедельным объемом ТБО. Все полигоны, на которые мы временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организованно закрывают нам доступ», — пишет мэр Львова.

Он отмечает, что просьбы оказать помощь областному центру и не допустить возникновения чрезвычайной экологической ситуации во Львове остаются без внимания.

«Сейчас с предложениями помощи я получаю звонки только от мэров польских городов и международных организаций. А буква “Л” в словосочетании “ЛОГА” — это точно “Львов”? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов — это часть Украины?» — отмечает Садовый.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Садовый разместил в Интернете видеообращение по поводу «мусорной» проблемы города, а после этого срочно созвал сессию горсовета, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос.

В то же время председатель ЛОГА Олег Синютка раскритиковал решение городских депутатов о создании площадок для брикетирования мусора в каждом административном районе Львова и сказал, что «мусорный кризис является результатом абсолютной бесхозяйственности городской власти».

Но поскольку заложниками этого кризиса стали сотни тысяч людей, то областная власть тоже присоединилась к поиску земельного участка, куда город мог бы вывозить мусор.

По словам председателя ОГА, он дал распоряжение подготовить и провести переговоры с теми территориями, которые могут принять мусор из Львова. Дождаться позитивных результатов он надеется уже в ближайшие дни.

Кроме того, уже более 16 компаний приняли документацию с намерением подать свои предложения на конкурс по строительству мусороперерабатывающего завода.