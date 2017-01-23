Times: новый фронт в конфликте Украины и России

Мировые СМИ не прекращают писать о противостоянии между Киевом и Москвой, называя судебную тяжбу в Высоком суде Лондона «новым фронтом» этого конфликта. А открыли его «не солдаты или сепаратисты, а юристы из Сити, вооруженные лэптопами и толстыми папками», пишет Times.

Суть дела, как поясняет автор статьи репортер Шон О’Нил, состоит в споре вокруг кредита в размере 3 млрд долларов, который Украина отказывается выплачивать России. Причем вердикт по этому делу будет выносить судья Блэр — старший брат бывшего премьер-министра Великобритании, отмечает издание.

В последнее время Россия в презрительном тоне высказывалась о Великобритании в социальных сетях, но когда речь идет о разрешении сложных финансовых споров, она обращается в британские суды, говорится в статье.

«Лондон — международный центр для разрешения подобного рода конфликтов, и юридические фирмы Сити уже заработали на этом целые состояния. К тому же сам заем, о котором идет речь, выдавался в евробондах, которые действовали в рамках британского законодательства, а значит, и судебная тяжба должна проводиться в Лондоне», — продолжает Шон О’Нил.

По мнению украинской стороны, Россия вынудила Киев принять этот кредит, заставив ее отказаться от Соглашения об ассоциации с ЕС и ввергнув страну в финансовый кризис, говорится в публикации. По их словам, требование Москвы вернуть кредит — «это часть более широкой стратегии незаконной и нелегитимной экономической, политической и военной агрессии России против Украины» — пишет Шон О’Нил.

Именно российская агрессия, пишет издание, усугубила экономические проблемы Украины и лишила ее возможности вернуть эти 3 млрд долларов. По словам украинской стороны, она имеет право не платить по этому кредиту в качестве «контрмеры» в ответ на присоединение Крыма, отметил автор статьи.

«Россия, в свою очередь, назвала аргументы Украины надуманными. Ее представители настаивают, что Лондонский суд должен рассматривать исключительно экономический вопрос, не вдаваясь в проблемы международного права и политики, которые даже не находятся в его юрисдикции. Судья по этому делу решил дождаться окончания всех заседаний, и только потом высказать свое мнение. Впрочем, что бы он ни сказал, это только первый раунд борьбы», — отмечает Times.

Между тем, Украина доверяет британскому суду и рассчитывает на положительное решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ, сообщил на днях глава государства Петр Порошенко.

«Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости об ожиданиях по будущему решению суда.

Высокий суд Лондона в четверг завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято «в положенный срок».

Как пояснил РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

В случае если Высокий суд Лондона вынесет решение в пользу Украины в деле по суверенному долгу перед РФ, то это создаст прецедент на долговом рынке, основанном на английском праве, сказал РИА Новости партнер юридической компании Norton Rose Fulbright Майкл Годден.

«Если суд примет сторону Украины, то — да, это создаст прецедент», — отметил Годден.

Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса.

Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому теперь исход дела должен определить суд.

В конце декабря 2016 года глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал высокими шансы России выиграть суд у Украины по этому долгу. Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что «Украина больше имитировала деятельность» по достижению договоренностей с РФ.