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20:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Визит Порошенко с супругой в Эстонию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонию провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Под председательством глав государств также состоялись двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов украинско-эстонских отношений.

Порошенко поблагодарил Кальюлайд за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины Эстонией, за ее личную позицию по поддержке независимости Украины, а также европейской и евроатлантической перспективы.

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