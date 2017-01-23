Визит Порошенко с супругой в Эстонию

Под председательством глав государств также состоялись двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов украинско-эстонских отношений.

Порошенко поблагодарил Кальюлайд за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины Эстонией, за ее личную позицию по поддержке независимости Украины, а также европейской и евроатлантической перспективы.