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20:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция предупредила о перекрытии основных въездов в Киев

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины предупредила о вероятном частичном блокировании движения транспорта на въездах в Киев в связи с проведением акций протеста во вторник.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 07.00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев. Национальная полиция просит граждан неуклонно соблюдать законодательство Украины, а водителей — учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Активисты организации «АвтоЕвроСила» собираются во вторник перекрыть все основные въезды в Киев в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

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