Полиция предупредила о перекрытии основных въездов в Киев

«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 07.00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев. Национальная полиция просит граждан неуклонно соблюдать законодательство Украины, а водителей — учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Активисты организации «АвтоЕвроСила» собираются во вторник перекрыть все основные въезды в Киев в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.