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20:43 (мск), источник: УНИАН

Ушел из жизни экс-командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный

Сегодня, 23 января, на 73-м году жизни скончался заместитель министра обороны — командующий Военно-морскими силами Украины в 1993—1996 годах, вице-адмирал Владимир Бескоровайный.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ на странице в Facebook.

«Вице-адмирал Владимир Бескоровайный возглавил отечественные Военно-морские силы в 1993 году. Под его командованием принимались боевые корабли в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР, формировались морская пехота и морская авиация Украины, учебные заведения и части всестороннего обеспечения», — отмечают в ВМС.

Согласно сообщению, Бескоровайный «делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей Военно-морских сил, развития Украины как морской европейской державы».

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