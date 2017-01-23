Ушел из жизни экс-командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный
Сегодня, 23 января, на 73-м году жизни скончался заместитель министра обороны — командующий
Сегодня, 23 января, на 73-м году жизни скончался заместитель министра обороны — командующий
Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ на странице в Facebook.
«Вице-адмирал Владимир Бескоровайный возглавил отечественные
Согласно сообщению, Бескоровайный «делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей