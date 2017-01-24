Аксенов поручил решить проблему с интернетом в крымских селах

«Это задача серьезная, поэтому в этом году найдем необходимую сумму денег. Интернетом пользуется весь мир, и в сельских районах также имеется в этом острая необходимость. В районах, где нет качественного телевидения, интернет снял бы эту проблему. Кроме того, это большая помощь в образовании», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что для обеспечения доступа к интернету через оптоволоконные линии необходим 161 миллион рублей, а в сложнодоступных местах через беспроводной интернет — 76 миллионов рублей.