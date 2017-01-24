Аксенов поручил решить проблему с интернетом в крымских селах
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему с интернетом в селах республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему с интернетом в селах республики.
«Это задача серьезная, поэтому в этом году найдем необходимую сумму денег. Интернетом пользуется весь мир, и в сельских районах также имеется в этом острая необходимость. В районах, где нет качественного телевидения, интернет снял бы эту проблему. Кроме того, это большая помощь в образовании», — приводит слова Аксенова его
В свою очередь,