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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поручил решить проблему с интернетом в крымских селах

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему с интернетом в селах республики.

Источник: РИА "Новости"

«Это задача серьезная, поэтому в этом году найдем необходимую сумму денег. Интернетом пользуется весь мир, и в сельских районах также имеется в этом острая необходимость. В районах, где нет качественного телевидения, интернет снял бы эту проблему. Кроме того, это большая помощь в образовании», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что для обеспечения доступа к интернету через оптоволоконные линии необходим 161 миллион рублей, а в сложнодоступных местах через беспроводной интернет — 76 миллионов рублей.

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