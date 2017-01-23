Штайнмайер: Избрание Трампа положило конец миропорядку ХХ века

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил в авторской статье для Bild am Sonntag, которую газета разместила на своем сайте в воскресенье, 22 января.

«С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом», — подчеркнул политик. «Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра — не предопределено. Этот вопрос остается открытым», — полагает Штайнмайер.

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к «непредсказуемости и неопределенности» с администрацией Трампа, он все же убежден, что Берлин найдет «внимательных слушателей» в Вашингтоне, которые знают, что «даже большие страны нуждаются в партнерах в этом мире».

Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения. «Сегодня многое стоит на кону», — подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои «позицию, ценности и интересы».

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.