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10:32 (мск), источник: Новый Калининград

Польский сенатор пообещал направить в суд иск из-за отмены МПП

Польский сенатор Ежи Вчисла пообещал направить в суд коллективный иск к казне государства с требованием возместить расходы поляков на оформление карточек Малого приграничного передвижения. Об этом сенатор заявил в интервью wyborcza.pl.

Ежи Вчисла сказал, что шансов на восстановление режима МПП нет, «пока партия ПиС при власти». «МПП был ликвидирован не из конкретных соображений, а только потому, что председатель ПиС Ярослав Качинский и окружающие его люди считают, что существующие хорошие отношения с Россией нужно ликвидировать везде, где это только возможно, — заявил он. — Никаких аргументов у них нет. Они ликвидировали МПП из причин чисто идейных, а не экономических, и никоим образом они не могут объяснить тех угроз, которые якобы могут выступать со стороны России из-за МПП».

По его словам, более 90 процентов поляков пересекали границу с Россией на основании разрешений на МПП. «20 лет назад, когда я переехал в Эльблонг, я реально боялся русских. Когда они шли группой, я быстро переходил на другую сторону улицы. Теперь, во многом благодаря МПП, уже никто так русских не боится. Многие из нас имеют друзей и знакомых в Калининграде», — добавил он.

Сенатор добавил, что теперь в партии «Гражданская платформа» думают о судебном коллективном иске против государства. «Необходимо возместить потери, вызванные ликвидацией МПП. Ведь, по крайней мере, сто тысяч человек заплатило за получение разрешения, позволяющего им на пересечение границы с Россией в рамках МПП. Часть этих людей не успела воспользоваться МПП ни разу. Собирая подписи под петицией о восстановлении МПП, я встречал их довольно много. Они очень разозлены, потому что неожиданные действия власти привели их к ощутимым финансовым потерям», — добавил он.

По оценкам сенатора, поляки потратили на МПП в общей сложности не менее 30 миллионов злотых, и они теперь имеют право требовать возврата денег, которые они инвестировали.

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