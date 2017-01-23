Президент внес в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который обязывает временно исполняющих обязанности глав регионов отчитываться о доходах.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который обязывает временно исполняющих обязанности глав регионов отчитываться о доходах.
«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ… представляет… сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», — говорится в документе, который опубликован на сайте Госдумы.
В прошлом году Госдума запретила чиновникам и силовикам владеть зарубежными активами через родственников и третьих лиц. Закон таким образом перекрывает возможность госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами через посредников, и в том числе через бывших жен после фиктивных разводов.
Норма касается также всех категорий граждан,кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.