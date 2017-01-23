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22:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент внес в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который обязывает временно исполняющих обязанности глав регионов отчитываться о доходах.

Источник: AP 2016

«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ… представляет… сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», — говорится в документе, который опубликован на сайте Госдумы.

В прошлом году Госдума запретила чиновникам и силовикам владеть зарубежными активами через родственников и третьих лиц. Закон таким образом перекрывает возможность госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами через посредников, и в том числе через бывших жен после фиктивных разводов.

Норма касается также всех категорий граждан,кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.
Комментарии
20
джони
все ваши отчеты о доходах это смех над народом
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Геннадий Воронов
Я уверен , что больше всего, они боятся разоблачений. Отсюда маниакальное стремление к власти.
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Бабка Коммунистка
Очёты о доходах российских воров - мы узнаём из списков журнала ФОРБС !!!!!!!!!!!!
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