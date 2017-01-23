Президент внес в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах

«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ… представляет… сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», — говорится в документе, который опубликован на сайте Госдумы.

В прошлом году Госдума запретила чиновникам и силовикам владеть зарубежными активами через родственников и третьих лиц. Закон таким образом перекрывает возможность госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами через посредников, и в том числе через бывших жен после фиктивных разводов.