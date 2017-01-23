Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме подтвердил, что уроженцы Чечни проходят военную службу в сирийском Алеппо.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме подтвердил, что уроженцы Чечни проходят военную службу в сирийском Алеппо.
По его словам, они служат в направленном в город батальоне военной полиции Минобороны России.
Об этом глава Чечни сказал в ходе встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни
«Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО России, в котором проходят службу молодые люди из Чечни», — написал он.
Кадыров подчеркнул, что бойцы с гордостью говорили, что «им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».
В конце декабря 2016 года Минобороны России сообщило, что батальон военной полиции прибыл в Алеппо для выполнения задач в Сирии.