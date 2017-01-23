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22:27 (мск), источник: Газета.Ру

Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме подтвердил, что уроженцы Чечни проходят военную службу в сирийском Алеппо.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, они служат в направленном в город батальоне военной полиции Минобороны России.

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Об этом глава Чечни сказал в ходе встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, которые побывали в Сирии.

«Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО России, в котором проходят службу молодые люди из Чечни», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что бойцы с гордостью говорили, что «им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».

В конце декабря 2016 года Минобороны России сообщило, что батальон военной полиции прибыл в Алеппо для выполнения задач в Сирии.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Я помню ВСЮ последнюю чеченскую войну и записи генерала Ермолова о людях подобных Кадырову . В Чечне беспредел : неугодных просто стирают в порошок , многожёнство , бои малолетних демонстрируют по телевидению , а исламизация повседневной жизни просто зашкаливает . Кстати , русским за утерю жилья в Чечне заплатили самые маленькие компенсации . Ну и Грозный строили русские , а кто там теперь правит ? Памятник Ермолову уничтожен . Хорош "друг" России ... Не давать пару лет тех денег , что он ТРЕБУЕТ и конец дружбе .
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vesta
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