Глава Дона провел первый интерактивный прием в 2017 году

Количество желающих лично задать вопрос главе области постоянно растет и в этот раз на прием записалось шесть человек.

По аллее преподаватель технического университета Игорь Щербаков ежедневно ходит на работу. Но пешеходная зона практически центральной улицы Новочеркасска не радует горожан — повсюду ямы, бугры и грязь. Участок не приводили в порядок несколько лет, говорит Игорь Николаевич. О городской проблеме он рассказал на интерактивном приеме губернатора.

«У меня к вам вопрос — просим вас поспособствовать ремонту покрытия тротуара от улицы Московской до улицы Пушкинской», — обратился к губернатору преподаватель технического университета Игорь Щербаков.

За разъяснением ситуации губернатор обратился к мэру Новочеркасска.

«Этот вид работ у нас запланирован в этом году. Там 1201 метр квадратный асфальто-бетонного покрытия, стоимость 1 миллион. До 1 августа эту работу закончим», — уверил мэр Новочеркасска.

Разрешением вопроса Игорь Щербаков остался доволен. Говорит, реконструкция будет отличным подарком для студентов.

«В идеале должна быть тротуарная плитка, облагороженная территория, лавочки, светильники уличные, чтобы могла наша молодежь приятно провести время, пройтись», — говорит доцент ЮРГПУ Игорь Щербаков.

Вопросы благоустройства территории волновали и жителей Ростова. Об ограждении вдоль 58-го лицея просила Анна Шалимова. Всего на первом интерактиве этого года губернатор рассмотрел шесть вопросов. Два из них касались газификации. В 2013 году начата газификация четырех поселков города Шахты. На сегодня практически полностью закончен поселок Власовка.

Следующий прием состоится в феврале. Обратиться с проблемой можно через сайт правительства области.