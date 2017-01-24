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10:04 (мск), источник: ТАСС

«5 канал»: Украина подала в ЕСПЧ пять исков против России

Речь идет о событиях в Крыму и Донбассе и нарушением там прав человека, заявил глава Минюста Павел Петренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять межгосударственных исков против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко.

«Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала». Он уточнил, что речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе и нарушением там прав человека.

Кроме того, есть еще блок дел, связанных с детьми- сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как «незаконное похищение».

Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов. «Я не исключаю, что будет дело и 2017 года», — добавил Петренко.

Министр выразил уверенность в том, что в результате рассмотрения этих исков удастся создать «позитивный для Украины прецедент».

Иск в Гаагу

Еще одну категорию, по словам Петренко, представляет иск в Международный суд ООН по обвинению РФ в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданный Украиной 16 января. В нем, в частности, утверждается, что вслед за «оранжевой» революцией 2004 года страна «подвергалась постоянно увеличивающемуся давлению и унижению», а с 2014 года также вмешательству во внутреннюю политику «путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан» со стороны РФ. По мнению Киева, это является нарушением фундаментальных принципов Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма.

Петренко выразил уверенность что это дело может закончиться не только приговорами, компенсациями и санкциями, но и судом для «конкретных личностей».

Требования Украины по Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма заключаются в том, чтобы Россия была признана виновной в «нарушении вытекающих из конвенции обязательств, спонсировании терроризма и попустительстве в вопросе предотвращения финансирования терроризма.» Украина также «просит суд обязать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства в соответствии с конвенцией, в том числе путем прекращения всех форм поддержки ДНР и ЛНР и изъятия всего вооружения, предоставленного вооруженным группировкам». Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в Волновахе, Мариуполе, Краматорске и Харькове.

В своем иске Украина заявляет также, что в Крыму Российская Федерация «беспардонно игнорирует Устав ООН, захватив часть украинской суверенной территории военной силой». Согласно украинским властям, на этих территориях РФ «проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке», нарушая тем самым Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Позиция Москвы

В связи с подачей Украиной иска в Международный суд ООН МИД России заявил, что Киев не заинтересован в реальной «защите людей или соблюдении договоров», а преследует лишь «сиюминутные политические интересы».

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, «Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним». «Естественно, мы самым внимательным образом подходим к соблюдению своих обязательств в данной сфере. Российская Федерация искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны, добросовестно проверяя ее заявления, однако столкнулась со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной», — указали в МИД.

При этом, по мнению МИД РФ, «Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию».

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