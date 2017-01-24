Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
06:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Киевская типография признала Крым территорией России

Киевская типография выпустила развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым находится в составе России. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает издание 057.ua.

Как отмечается, детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, должна развивать у детей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран. На карточках напечатаны флаги и столицы 40 государств, в том числе России и Украины. Причем территория последней обозначена без полуострова.

Читайте также
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет — там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал», — пояснили в типографии «Вундеркинд с пеленок».

В сентябре 2016 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию на территории страны детского канала «Карусель» за то, что в передаче «С добрым утром, малыши» была показана карта с российским Крымом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, что будет с пенсиями в 2017 году
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь