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22:57 (мск), источник: Newtimes.kz

Сирийские курды отказываются выполнять решения, которые будут приняты в Астане

Курдские отряды самообороны заявили, что не намерены придерживаться решений, которые будут приняты на межсирийских переговорах в Астане, говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

«Мы не будем придерживаться каких-либо решений, которые будут результатом конференции в Астане… Мы полагаем, что участвующие в переговорах стороны и страны-покровители являются частью серьезного кризиса в Сирии, и им не хватает решений, нужных сирийскому народу», — говорится в заявлении.

По мнению курдов, для решения кризиса необходимо провести консультации с участием представителей всех населяющих Сирию национальностей и конфессий.

Напомним, сегодня, 23 января, в Астане началась международная встреча по сирийскому урегулированию. Встреча началась в 13:50 в отеле «Rixos President Astana». В Астанинском процессе участвуют делегации из Сирии, России, Турции, Ирана.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура дал небольшой комментарий журналистам в фойе отеля «Rixos President Astana».

Представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди рассказал о первом дне переговоров в Астане.

«Мы говорили о вопросах достижения настоящего длительного перемирия в Сирии. Каждую сторону попросили разработать свои взгляды на то, как этого можно достичь. Это — первое. Второе, о чем мы говорили — человеческий фактор. Это заложники осажденных районов. То, что мы в итоге обсудили — очень хорошо для такой встречи.

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