США согласились сотрудничать с любой страной для победы над ИГ

Президент (Дональд Трамп) четко заявлял, что он будет работать с любой страной, которая разделяет наши интересы в борьбе с ИГ не только в области национальной безопасности, но и на экономическом поприще.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможности военного сотрудничества между США и Россией в борьбе с «Исламским государством».

Сейчас США возглавляют коалицию из нескольких десятков стран, которые воюют против ИГ на территории Сирии и Ирака. Россия ввела контингент войск на территорию Сирии по просьбе местного правительства.