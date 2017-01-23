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22:51 (мск), источник: Интерфакс

США согласились сотрудничать с любой страной для победы над ИГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Вашингтон выражает готовность сотрудничать с любой страной в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), сообщил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters
Президент (Дональд Трамп) четко заявлял, что он будет работать с любой страной, которая разделяет наши интересы в борьбе с ИГ не только в области национальной безопасности, но и на экономическом поприще.
Шон Спайсерпредставитель Белого дома

Так он ответил на вопрос журналиста о возможности военного сотрудничества между США и Россией в борьбе с «Исламским государством».

Сейчас США возглавляют коалицию из нескольких десятков стран, которые воюют против ИГ на территории Сирии и Ирака. Россия ввела контингент войск на территорию Сирии по просьбе местного правительства.

Комментарии
5
Андрей Лебедев
Ну Вам то виднее с дивана..А кстати, почему в Сирии оппозиция, а на Домбассе- террористы?) Ответите?
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Сергей Зауглов
А Россия по просьбе местного правительства мочит оппозицию, а не Игил.
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Сергей Зауглов
Не с дивана, с двуспальной кровати. Потому как основная масса из них заслана с оружием в руках из другой страны, много из Чечни.
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