Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
23:01 (мск), источник: РИА Новости

Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американскую певицу Мадонну следует арестовать после ее заявлений о «взрыве Белого дома», считает член переходной команды президента США Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич, сообщает издание Huffington Post.

Источник: Reuters

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления она дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа.

Также Мадонна заявила, что «очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом», сообщает издание.

«Но я знаю, это ничего не изменит», — добавила она.

«Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну) нужно арестовать», — приводит издание слова Гингрича, произнесенные в программе Fox & Friends на телеканале Fox News.

Позднее певица заявила, что заявление было «метафорой». «Я не склонна к насилию», — написала она в своем Instagram.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Саакашвили обиделся на СМИ за свое фото 'в кустах'
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
США согласились сотрудничать с любой страной для победы над ИГ
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь