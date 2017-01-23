Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления она дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа.

Также Мадонна заявила, что «очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом», сообщает издание.

«Но я знаю, это ничего не изменит», — добавила она.

«Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну) нужно арестовать», — приводит издание слова Гингрича, произнесенные в программе Fox & Friends на телеканале Fox News.

Позднее певица заявила, что заявление было «метафорой». «Я не склонна к насилию», — написала она в своем Instagram.