В Сирии развернута военная кооперация

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник российские военные рассказали об успешном взаимодействии с Турцией и международной коалицией во главе с США в Сирии. Сначала российские и турецкие самолеты нанесли совместный удар по позициям боевиков в пункте Эль-Баб, а затем — в связке с авиацией одной из европейских стран—членов НАТО — там же поразили цели, выданные американскими военными. Несмотря на первые за полтора года успехи в координации, в ряде провинций ситуация критическая: «Исламское государство» ведет наступление на Дейр-эз-Зор.

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О том, что российская боевая авиация совместно с самолетами международной коалиции нанесла совместные удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Эль-Бабе, «Ъ» сообщили в Минобороны РФ. По словам военных, 22 января командование авиагруппы РФ в Хмеймиме получило от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции в Аммане (Иордания) координаты целей. После того как цели были перепроверены и подтверждены космической разведкой, два самолета международной коалиции (по данным «Ъ», они принадлежали одной из европейских стран—членов НАТО) и два из состава ВКС РФ нанесли бомбовый удар. По словам источника «Ъ» в органах военного управления, это чуть ли не первый акт взаимодействия с сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии.

Это был приятный сюрприз от американских и европейских коллег. источник "Коммерсанта"

До этого момента в Пентагоне и НАТО отрицательно реагировали на предложения о координации совместных действий с Россией в Сирии, а из нескольких соглашений, готовившихся к подписанию, в действительности заработало только одно — о безопасности полетов авиации в сирийском воздушном пространстве.

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По словам собеседника «Ъ», если эта практика приобретет «более или менее постоянный характер», то совместные операции могут проводиться и в других пунктах (например, провинции Хомс, Хама или Идлиб). Пока же основные усилия направлены на Эль-Баб, в котором турецкие войска ведут бои с конца 2016 года. 19 января ВКС РФ и ВВС Турции нанесли первый совместный удар. Проведенный впоследствии анализ действий показал, что они эффективны, поэтому 21 января два бомбардировщика Су-24М и один Су-34 воздушно-космических сил (ВКС) РФ и четыре самолета F-16 и F-4 ВВС Турции нанесли бомбовые удары по исламистским группировкам в Эль-Бабе, поразив в общей сложности более 20 целей. По словам источника «Ъ» в органах военного управления, крайне сложная ситуация складывается в другой провинции — Дейр-эз-Зор — анклаве, окруженном боевиками уже несколько лет. В нем живет почти 150 тыс. человек.

Радикальные исламисты имеют подавляющее превосходство, а силы сирийской армии истощаются с каждым днем.

В понедельник, по словам представителя Минобороны РФ, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома Моздок, чтобы отбомбиться по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков. Военные источники «Ъ» сообщают, что за конкретным районом ведется усиленное наблюдение и при необходимости Ту-22М3 вновь нанесут удары по позициям ИГ. Полковник запаса Виктор Мураховский считает, что боевики добились некоторых успехов, разорвав пополам группировку сирийских войск, но подчеркивает, что «серьезные потери понесли обе стороны».

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