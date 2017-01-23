В Сирии развернута военная кооперация
Российская авиация начала взаимодействовать с коалицией во главе с США.
Российская авиация начала взаимодействовать с коалицией во главе с США.
В понедельник российские военные рассказали об успешном взаимодействии с Турцией и международной коалицией во главе с США в Сирии. Сначала российские и турецкие самолеты нанесли совместный удар по позициям боевиков в пункте
О том, что российская боевая авиация совместно с самолетами международной коалиции нанесла совместные удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в
По словам военных, 22 января командование авиагруппы РФ в Хмеймиме получило от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции в Аммане (Иордания) координаты целей.
После того как цели были перепроверены и подтверждены космической разведкой, два самолета международной коалиции (по данным «Ъ», они принадлежали одной из европейских стран—членов НАТО) и два из состава ВКС РФ нанесли бомбовый удар.
По словам источника «Ъ» в органах военного управления, это чуть ли не первый акт взаимодействия с сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии.
Это был приятный сюрприз от американских и европейских коллег.
До этого момента в Пентагоне и НАТО отрицательно реагировали на предложения о координации совместных действий с Россией в Сирии, а из нескольких соглашений, готовившихся к подписанию, в действительности заработало только одно — о безопасности полетов авиации в сирийском воздушном пространстве.
По словам собеседника «Ъ», если эта практика приобретет «более или менее постоянный характер», то совместные операции могут проводиться и в других пунктах (например, провинции Хомс, Хама или Идлиб).
Пока же основные усилия направлены на
Проведенный впоследствии анализ действий показал, что они эффективны, поэтому 21 января два бомбардировщика Су-24М и один Су-34
По словам источника «Ъ» в органах военного управления, крайне сложная ситуация складывается в другой провинции —
Радикальные исламисты имеют подавляющее превосходство, а силы сирийской армии истощаются с каждым днем.
В понедельник, по словам представителя Минобороны РФ, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома Моздок, чтобы отбомбиться по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков.
Военные источники «Ъ» сообщают, что за конкретным районом ведется усиленное наблюдение и при необходимости Ту-22М3 вновь нанесут удары по позициям ИГ. Полковник запаса Виктор Мураховский считает, что боевики добились некоторых успехов, разорвав пополам группировку сирийских войск, но подчеркивает, что «серьезные потери понесли обе стороны».
По сведениям «Ъ», российское командование обеспокоено состоянием сирийской армии: на ряде направлений бои ведутся исключительно силами оппозиции, выразившей желание воевать с «Исламским государством».
Военные отмечают, что растет нагрузка на силы специальных операций и сухопутные подразделения РФ, находящиеся в Сирии: им придется чаще выдвигаться в районы и заниматься наведением целей для авиации.
Ставить им задачи будет командующий группировкой вооруженных сил РФ в Сирии генерал Андрей Картаполов, прибывший в республику 19 декабря 2016 года. По словам источника «Ъ», близкого к руководству Минобороны РФ, его предшественник Александр Журавлев, находившийся в Сирии с момента начала операции сначала в должности начальника штаба группировки, а затем командующего, в ближайшее время получит новое назначение: он наравне с генералом Сергеем Истраковым станет заместителем начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Иван Сафронов, Александра