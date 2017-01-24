Генпрокуратура встала на сторону Ильдара Дадина

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Конституционный суд (КС) проведет публичные слушания по жалобе Ильдара Дадина, единственного на данный момент осужденного к лишению свободы по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов. Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых КС запросил отзывы, поддержали позицию Ильдара Дадина.

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В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В распоряжении «Ъ» оказались поступившие в КС и направленные заявителям отзывы на жалобу Ильдара Дадина, которая сегодня будет рассмотрена в открытом заседании. Отзывы замгенпрокурора Владимира Малиновского и экспертов ДВФУ (завкафедрой уголовного права Александра Коробеева, доцентов Александра Мальцева и Алексея Ширшова) во многом совпадают с аргументами, содержащимися в жалобе. В заключении ДВФУ отмечается, что «криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (без наступления последствий и указания на них в уголовном законе), как оно описано в ст. 212.1 УК РФ, необоснованна».

Причиной называется то, что «отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям».



В исследовании ДВФУ подчеркивается, что «один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную». Следовательно, ст. 212.1 противоречит принципу non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление), установленному Конституцией РФ. Что касается справедливости наказания, то статья по своим санкциям соответствует, например, некоторым видам убийств.

В заключении говорится, что как сама уголовная ответственность, так и отнесение этого нарушения к преступлениям средней тяжести «не является обоснованным, поскольку явно несоразмерно характеру и степени общественной опасности допущенного нарушения закона».

При этом примечание к статье «не отвечает требованиям определенности, ясности и непротиворечивости правового регулирования» и «допускает произвольное и необоснованное применение права, бесконечно расширяя усмотрение правоприменителя».

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Примечание устанавливает, что нарушением порядка организации митинга, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение, если это лицо ранее привлекалось к ответственности по ст. 20.2 КоАП более двух раз за 180 дней.



Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». То есть совершенное повторно деяние вряд ли «становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением». Он также отметил, что примечание к ст. 212.1 не вполне соответствует требованиям определенности правового регулирования.

Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности (“более двух раз”), как условия наступления уголовной. Владимир Малиновский замгенпрокурора России