СМИ: киевская типография выпустила карту Украины без Крыма

«Крым это Россия»: в харьковских магазинах торгуют детскими картами Украины без полуострова… Украина, напечатанная на одной из карт, «лишилась» полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация «разжилась» новыми территориями и указана как владелица полуострова, — говорится в сообщении.

По данным портала, детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии «Вундеркинд с пеленок».

В самой типографии сослались на недосмотр дизайнера карточек, в версии игры на украинском языке Крым обозначен украинским, пишет 057.ua.