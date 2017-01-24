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09:07 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: киевская типография выпустила карту Украины без Крыма

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Детские карты Украины без полуострова Крым продаются в магазинах Харькова, сообщается в понедельник на городском портале 057.ua.

Источник: РИА "Новости"

«Крым это Россия»: в харьковских магазинах торгуют детскими картами Украины без полуострова… Украина, напечатанная на одной из карт, «лишилась» полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация «разжилась» новыми территориями и указана как владелица полуострова, — говорится в сообщении.

По данным портала, детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии «Вундеркинд с пеленок».

В самой типографии сослались на недосмотр дизайнера карточек, в версии игры на украинском языке Крым обозначен украинским, пишет 057.ua.

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