NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Кэти Рич заявила, что глубоко сожалеет о своих поступках и оскорбительных словах.
Кэти Рич заявила, что глубоко сожалеет о своих поступках и оскорбительных словах.
Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты NYT.
По сведениям источников издания, руководство телеканала NBC, на котором выходит программа, решило лишить Рич должности на неопределенный срок в пятницу, в тот же день, когда та разместила публикацию, о которой идет речь.
Сценаристка тогда написала: «Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».
В США нередки трагические случаи, когда учащиеся приходят в школу с огнестрельным оружием, принадлежащим их родителям, и открывают огонь по одноклассникам.
Как отмечают СМИ, Рич высказалась о Бэрроне таким образом, так как посчитала, что он повел себя странно на инаугурации своего отца, состоявшейся в Вашингтоне в пятницу. На кадрах, транслировавшихся по телевидению, было видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери — Меланьи Трамп. Почему именно так произошло, осталось неясным.
Рич удалила запись спустя несколько часов, а потом и полностью закрыла свою страницу в соцсети.
В понедельник она вновь открыла ее и оставила там только одно сообщение: «Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль».
Как отмечает NYT, в вышедшем в эфир 21 января выпуске Saturday Night Live имя Рич в титрах не значилось. Она начала работать в программе в конце 2013 года. В последние месяцы в шоу регулярно высмеивали как Трампа, так и его главную соперницу на выборах —
Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад. Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Программа не раз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно 50 наград «Эмми» в различных номинациях.