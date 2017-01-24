Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Любители кофе живут дольше остальных
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
09:03 (мск), источник: ТАСС

NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа

Кэти Рич заявила, что глубоко сожалеет о своих поступках и оскорбительных словах.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сценаристка популярного в США телешоу Saturday Night Live Кэти Рич была на время отстранена от работы в связи с тем, что разместила в своем микроблоге в Twitter запись оскорбительного характера о 10-летнем сыне американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты NYT.

По сведениям источников издания, руководство телеканала NBC, на котором выходит программа, решило лишить Рич должности на неопределенный срок в пятницу, в тот же день, когда та разместила публикацию, о которой идет речь.

Сценаристка тогда написала: «Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».
Читайте также
Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях

В США нередки трагические случаи, когда учащиеся приходят в школу с огнестрельным оружием, принадлежащим их родителям, и открывают огонь по одноклассникам.

Как отмечают СМИ, Рич высказалась о Бэрроне таким образом, так как посчитала, что он повел себя странно на инаугурации своего отца, состоявшейся в Вашингтоне в пятницу. На кадрах, транслировавшихся по телевидению, было видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери — Меланьи Трамп. Почему именно так произошло, осталось неясным.

Рич удалила запись спустя несколько часов, а потом и полностью закрыла свою страницу в соцсети.

В понедельник она вновь открыла ее и оставила там только одно сообщение: «Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль».

Как отмечает NYT, в вышедшем в эфир 21 января выпуске Saturday Night Live имя Рич в титрах не значилось. Она начала работать в программе в конце 2013 года. В последние месяцы в шоу регулярно высмеивали как Трампа, так и его главную соперницу на выборах — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая потерпела поражение. Трамп неоднократно подвергал телешоу критике.

Премьера Saturday Night Live состоялась более 40 лет назад. Передача входит в число наиболее популярных вечерних шоу в США. Программа не раз удостаивалась престижных премий в области телевидения, в том числе примерно 50 наград «Эмми» в различных номинациях.

Комментарии
7
Tavovic
Самое мерзкое выплескивать свою злость и желчь на детей , таких гнид к СМИ на пушечный выстрел нельзя подпускать .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Vtlk
Это называется "следи за базаром". С работы попёрли, а кредиты, ипотеки никто не отменял. Дура - она и есть дура.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий Лукашев
Просто постарайтесь подумать) Власть и свобода. Это вещи противоречащие друг другу. Если над тобой властвуют о какой свободе речь? Только в рамках дозволенного. А потому все термины: демократия, коммунизм, ограниченная монархия, республика и прочее всего лишь способ говорить о ваших ограничениях)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Астане возобновились переговоры по Сирии
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь