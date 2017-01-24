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05:12 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД Польши рассекретил доклад 2008 года о переходе на пророссийский курс

МИД Польши рассекретил доклад «Тезисы о политике республики по отношению к России и Украине», в котором говорится о переходе страны к пророссийской политике. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает агентство PAP.

Источник: Reuters

Документ, датированный 4 марта 2008 года, подписал глава департамента восточной политики ведомства Ярослав Браткевич. Доступ к материалу имели всего четыре человека, в том числе занимавший на тот момент должность министра иностранных дел Радослав Сикорский.

Авторы документа решили, что пророссийская позиция Польши будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу, чтобы таким образом улучшить репутацию.
Витольд Ващиковскийглава МИД Польши

При этом Ващиковский добавил, что «Украине предлагались не пути интеграции, а псевдосвязи с Западом, фиктивная интеграция», передает ТАСС.

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Как говорится в документе, в стране сформировался стереотип о том, что Россия — это вечный враг Польши. При этом отмечается, что Москва рассматривается Западом «как важный союзник в противостоянии с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный источник сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир».

«Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши», — подчеркивается в материале. Авторы документа предположили, что с помощью достоверной информации о России «Варшава сможет влиять на общую политику ЕС и всего Запада по отношению к РФ и всему постсоветскому пространству».

В отношении Украины в документе говорится, что Варшава «поддалась тактике украинских элит».

Авторы предложили действовать прагматично и «по-дружески критично», реалистично оценивая возможности и шансы Киева на укрепление связей с западным миром. «Следует всерьез относиться к тому, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в ЕС», — отмечается в тексте.

9 ноября этого года в ходе церемонии вручения верительных грамот, президент России Владимир Путин обращаясь к новому послу Польши заявил, что отношения двух стран вряд ли можно назвать удовлетворительными, но Москва готова изменить ситуацию к лучшему.

Ващиковский, в свою очередь, выдвинул ряд условий для нормализации отношений с Россией.

По его словам, для возвращения прагматичных и уважительных отношений Москва должна вернуть обломки самолета Ту-154М президента Леха Качиньского и отменить экономические санкции.

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