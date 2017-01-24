МИД Польши рассекретил доклад 2008 года о переходе на пророссийский курс

Документ, датированный 4 марта 2008 года, подписал глава департамента восточной политики ведомства Ярослав Браткевич. Доступ к материалу имели всего четыре человека, в том числе занимавший на тот момент должность министра иностранных дел Радослав Сикорский.

Как говорится в документе, в стране сформировался стереотип о том, что Россия — это вечный враг Польши. При этом отмечается, что Москва рассматривается Западом «как важный союзник в противостоянии с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный источник сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир».

«Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши», — подчеркивается в материале. Авторы документа предположили, что с помощью достоверной информации о России «Варшава сможет влиять на общую политику ЕС и всего Запада по отношению к РФ и всему постсоветскому пространству».