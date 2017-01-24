Еще одного мэра наказали в Приморье

Прокуратура Пожарского района провела проверку по жалобе местного жителя на игнорирование его обращения, отправленного в администрацию Лучегорского городского поселения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Установлено, что заявитель обращался в администрацию поселения по вопросу ненадлежащей организации теплоснабжения в многоквартирном доме. Данное обращение в нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» было оставлено главой администрации без рассмотрения.

Обращение заявителя было рассмотрено лишь после вмешательства прокуратуры. При этом, доводы гражданина были признаны обоснованными и удовлетворены, органом местного самоуправления приняты мер в пределах своей компетенции.

По результатам надзорных мероприятий в отношении главы Лучегорского городского поселения прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления).

По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 5 тыс. рублей.