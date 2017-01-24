В Минсоцполитики рассказали о текущей ситуации с переселенцами

В электронной базе учета внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по состоянию на сегодня находится более 1 миллиона 640 тысяч переселенцев, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«По состоянию на 23 января 2017 года, по данным структурных подразделений соцзащиты населения областных и Киевской горгосадминистраций, приняты на учет 1 648 852 переселенца или 1 327 687 семей из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за назначением пособия обратились 1 130 594 семьи, из них для 1 043 430 семей такая помощь назначена.