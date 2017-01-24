Подготовка к первому полету МС-21 в Иркутске идет полным ходом — Рогозин

Подготовка к первому полету МС-21 в Иркутске, который запланирован на весну текущего года, идет полным ходом. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил об этом на встрече с президентом России Владимиров Путиным, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21, наш магистральный самолет, я вам тоже по этому поводу докладывал. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В самом Иркутске также идет подготовка к первому полету. К этому же моменту мы подготовим план, где произойдет синхронизация производства новых самолётов: МС-21, Ил-114, ближнемагистральный пассажирский самолет на 64 места и Ил-96−400», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, в конце 2016 года ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полету нового авиалайнера МС-21 приступило к частотным испытаниям. Работы ведутся в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода с участием специалистов ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ).

По словам генерального директора ЦАГИ, академика РАН Сергея Чернышева, аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к сопротивлению) самолета МС-21 на 7−10% выше, чем у Airbus A320 и Boeing 737. Примерно то же преимущество и в расходе топлива.