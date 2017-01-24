Атомная подлодка «Красноярск» прошла испытания на герметичность

Многоцелевая атомная подводная лодка «Красноярск» проекта 885 М «Ясень» успешно завершила программу гидравлических испытаний корпуса. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судостроительный завод «Севмаш».

По данным источника, АПЛ прошла проверку на герметичность. Корпус выдержал все расчетные характеристики, заложенные в проекте. Сейчас специалисты ведут плановые работы по изоляции подлодки.

Подлодка «Красноярск» является четвертой в серии из семи АПЛ проекта «Ясень», запланированных к строительству. Сейчас в боевом составе ВМФ находится головная подлодка этого типа — «Северодвинск». Закладка последнего «Ясеня» планируется в 2017 году.

Многоцелевые АПЛ «Ясень» — корабли четвертого поколения, предназначенные для поражения объектов различного типа. На вооружении подлодок состоят крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», которые могут поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

АПЛ «Красноярск» получила свое название от подводного крейсера, который был разработан в рамках проекта «охоты за авианосцами». Субмарина «Красноярск» прослужила на флоте 15 лет — до 1998 года. Интересно, что в рамках тех же разработок был построен печально известный «Курск».