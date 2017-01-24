Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
В Красноярске женщина требовала от скорой уступить дорогу
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
06:45 (мск), источник: Om1.ru

Омская служба судебных приставов создала отдел по контролю за коллекторами

Все предприниматели, которые хотят заниматься коллекторской деятельностью легально, должны зарегистрироваться в госреестре.

Сегодня управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области объявило: в его составе создан отдел, который будет контролировать деятельность коллекторских агентств.

Поскольку в последние годы многие коллекторы плохо себя зарекомендовали, государство решило взять их работу под контроль. Право «выбивать долги» получат только те предприятия, которые были включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в декабре 2016 года.

Новый отдел омского УФССП готов будет принимать и обрабатывать документы от коллекторских агентств, которые пожелают легализоваться по новому законодательству.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омская служба судебных приставов создала отдел по контролю за коллекторами
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь