Омская служба судебных приставов создала отдел по контролю за коллекторами

Сегодня управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области объявило: в его составе создан отдел, который будет контролировать деятельность коллекторских агентств.

Поскольку в последние годы многие коллекторы плохо себя зарекомендовали, государство решило взять их работу под контроль. Право «выбивать долги» получат только те предприятия, которые были включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в декабре 2016 года.

Новый отдел омского УФССП готов будет принимать и обрабатывать документы от коллекторских агентств, которые пожелают легализоваться по новому законодательству.