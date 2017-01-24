Ялалов: жалоб на уборку снега сейчас нет

«Мы принимаем обращения граждан. Анализ обращений показал, что жалоб сейчас почти нет», — сказал мэр.

Ирек Ялалов призвал серьезней подходить к вопросу выбора управляющей компании. «Нужно задавать элементарные вопросы: “Есть ли у вас снегоуборочная техника”. Мы должны просвещать наших граждан. В подъездах все вылизано, а на улице не убрано. Никаких работ не проводится. Мы должны вместе сделать работу управляющих компаний лучше», — сказал мэр.