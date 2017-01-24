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07:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Ялалов: жалоб на уборку снега сейчас нет

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии заявил, что на уборку снега почти перестали жаловаться.

Источник: Proufu.ru

«Мы принимаем обращения граждан. Анализ обращений показал, что жалоб сейчас почти нет», — сказал мэр.

Ирек Ялалов призвал серьезней подходить к вопросу выбора управляющей компании. «Нужно задавать элементарные вопросы: “Есть ли у вас снегоуборочная техника”. Мы должны просвещать наших граждан. В подъездах все вылизано, а на улице не убрано. Никаких работ не проводится. Мы должны вместе сделать работу управляющих компаний лучше», — сказал мэр.

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