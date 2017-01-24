В Уфе назначен новый глава Ленинского района

Сообщается, что экс-глава района, Альбина Юсупова, предложили стать помощницей мэра города Ирека Ялалова по взаимодействию с гражданским обществом.

Новый глава администрации района, Дмитрий Масютин, сказал: «Позвольте от нашего имени пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Я служу городу».

Справка.

Масютин Дмитрий Геннадьевич родился в 1981 году в Мелеузе. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Трудовая биография:

1998 — 2001 годы — помощник дежурного ГРОВД РБ;.

2001 — 2003 годы — менеджер ОАО «Мелеузовский пищевой комбинат»;.

2003 — 2004 годы — стрелок-пожарный Уфимского производственного отделения ОАО «Уралтранснефтепродукт»;.

2005 — 2007 годы — торговый представитель ООО «Торговая компания «Максим»;.

2007 год — супервайзер ООО «Формула-доставки Уфа»;.

2007 — 2009 годы — региональный менеджер ООО «Цитринь»;.

2009 — 2010 годы — территориальный менеджер ИП Рожнев И. С. ;.

2010 — 2011 годы — коммерческий директор ООО «СНС-Уфа»;.

2011 — 2012 годы — заместитель директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» Уфы.