В Уфе назначен новый глава Ленинского района
В Уфе на оперативном совещании в мэрии объявили о смене главы Ленинского района города.
В Уфе на оперативном совещании в мэрии объявили о смене главы Ленинского района города.
Сообщается, что
Новый глава администрации района, Дмитрий Масютин, сказал: «Позвольте от нашего имени пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Я служу городу».
Справка.
Масютин Дмитрий Геннадьевич родился в 1981 году в Мелеузе. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
Трудовая биография:
1998 — 2001 годы — помощник дежурного ГРОВД РБ;.
2001 — 2003 годы — менеджер ОАО «Мелеузовский пищевой комбинат»;.
2003 — 2004 годы —
2005 — 2007 годы — торговый представитель ООО «Торговая компания «Максим»;.
2007 год — супервайзер ООО «Формула-доставки Уфа»;.
2007 — 2009 годы — региональный менеджер ООО «Цитринь»;.
2009 — 2010 годы — территориальный менеджер ИП Рожнев И. С. ;.
2010 — 2011 годы — коммерческий директор ООО «СНС-Уфа»;.
2011 — 2012 годы — заместитель директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» Уфы.