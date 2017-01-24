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07:49 (мск), источник: Интерфакс

Администрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионов

Аппарат уходящего президента воспользовался шумихой из-за инаугурации Дональда Трампа.

Источник: AP 2016

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Администрация бывшего президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела властям Палестинской автономии $221 миллион, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Такое решение требует одобрения Конгресса, и республиканское большинство было против выделения денег для палестинцев.

Для того, чтобы реализовать замысел и соблюсти формальности, администрация Обамы направила конгрессменам письменное уведомление о таком решении в минувшую пятницу за несколько часов до конца своей работы.

Это было 20 января, день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Кроме крупного перевода Палестинской автономии, аппарат выделил $6 миллионов на внешние дела, в их числе $4 миллиона на программы, связанные с изменением климата, и $1,25 миллиона на различные подразделения ООН.

Вероятно, перевод такой суммы Палестине вызвал сильное недовольство отдельных конгрессменов и лично Дональда Трампа, который пообещал выступить надежным союзником Израиля, который конфликтует с палестицами.
Комментарии
6
Пилигрим
обалдеть)
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Северный Мишка
А сколько обамка себе взял?!
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111 11
Вы наверное не понимаете что таким наглым образом воруют только у нас в Великой России. А почему? Да потому что мы самая Великая страна.
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