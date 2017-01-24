Администрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионов

Такое решение требует одобрения Конгресса, и республиканское большинство было против выделения денег для палестинцев.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Администрация бывшего президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела властям Палестинской автономии $221 миллион, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Для того, чтобы реализовать замысел и соблюсти формальности, администрация Обамы направила конгрессменам письменное уведомление о таком решении в минувшую пятницу за несколько часов до конца своей работы.

Это было 20 января, день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Кроме крупного перевода Палестинской автономии, аппарат выделил $6 миллионов на внешние дела, в их числе $4 миллиона на программы, связанные с изменением климата, и $1,25 миллиона на различные подразделения ООН.