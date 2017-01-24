Назаров сможет увольнять подозрительно богатых подчиненных Двораковского

Сегодня, 24 января, в комитете Госдумы по безопасности планируется обсудить законопроект об ужесточении борьбы с коррупцией на муниципальном уровне.

Согласно документу, губернатора наделят правом проверять достоверность деклараций о доходах подчиненных мэра. При этом если чиновник за год заработал подозрительно много или укрыл доходы, глава региона сможет уволить его, пишут «Известия».

Слабым местом этого законопроекта является то обстоятельство, что порядок подачи и проверки деклараций не прописан детально. Тем не менее четко указана важная деталь: по документу губернатор может пожаловаться на коррумпированного чиновника городской администрации мэру или обратиться в суд, чтобы отстранить от должности провинившегося.

Кроме того, у представителя городской администрации могут изъять имущество или уволить с позорной формулировкой «в связи с утратой доверия».

То есть если Госдума примет закон, Виктор Назаров сможет инициировать увольнение подчиненных мэра Омска Вячеслава Двораковского.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, предложенные меры дают возможность губернаторам быстро реагировать на факты подозрительного обогащения до вмешательства силовиков.