Досрочные выборы депутатов в Ванино: крайне низкая явка и победа ЕР

Поселок Ванино, живший с прошлого года без депутатского корпуса, распущенного ранее по решению суда, выбрал депутатов. 11 из 15 народных избранников — члены ЕР, передает корреспондент ИА REGNUM.

За кресла в Совете депутатов районного центра Свободного порта Ванино боролось рекордное количество претендентов. В трех избирательных округах на выборы вышел 71 кандидат. Явка на выборах составила 18,08%. Из 15 избранных депутатов 11 — члены политической партии «Единая Россия».

Профессиональный состав народных избранников весьма разнообразен. В число победителей на выборах вошли как руководители предприятий, таких четверо, так и представители рабочих профессий — четыре портовика и один матрос. В Совет депутатов вошли 5 педагогов, один эколог и один журналист.

Местные жители возлагают на новый Совет депутатов большие надежды. Низкую явку списывают на «постновогодний» синдром и на то, что поселковые депутатские выборы, как правило, высокой явкой не отличаются. Тем не менее, в общем, депутатский корпус жители считают работоспособным:

«Главное, что очистили Совет от махровых демагогов и бездарных болтунов, саботирующих работу всего муниципалитета. Лично мне не нравится только то, что большинство новых депутатов — члены ЕР. Но, в конце концов, не в партии дело, а в людях», — прокомментировал житель Ванино.

Новому Совету депутатов предстоит выполнить большую работу, причем, в кратчайшие сроки.

«Первое заседание Совета назначено на 31 января. На нем будет избран председатель, сформированы депутатские комиссии и назначены их руководители. А уже 2 февраля мы будем заниматься бюджетом», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат поселкового Совета Анжела Брянкина, победившая на выборах уже второй раз.

«Главные задачи Совета — обеспечение поселка всем, необходимым для достойной жизни людей. Это и нормальная работа ЖКХ, благоустройство дворов, обустройство спортивных площадок, озеленение. Одним из важнейших вопросов остается экология. Правда, сейчас вопросы экологии находятся в ведении региональных властей. Тем не менее, мы с коллегами по депутатскому корпусу поддерживаем жителей Ванино по всем важным вопросам, в частности, по борьбе с угольной пылью, распространяемой ОАО Ванинский морской торговый порт», — подчеркнула Анжела Брянкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года районный суд Свободного порта Ванино распустил Совет районного центра — поселка Ванино. Основанием послужило то, что несколько народных избранников указали в декларациях о доходах недостоверные сведения, либо вовсе проигнорировали подачу деклараций. Ванинцы неоднократно пеняли властям на то, что поселок имеет неухоженный вид, между тем, на содержание поселковых властей уходит половина годового бюджета.