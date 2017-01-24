Бывший вице-министр нацэкономики получил новую должность

Айдар Арифханов назначен заместителем председателя холдинга «Байтерек», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

«Решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов избран заместителем председателя правления-членом правления холдинга «Байтерек», — говорится в сообщении.