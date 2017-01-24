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07:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Вюрцбурге допустила, что мир вступает в новую историческую эпоху.

Источник: AP 2016

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, после окончания холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — цитирует Reuters канцлера.

Госпожа Меркель добавила, что решением таких мировых проблем, как глобализация, будет открытость, а не поляризация.

Мы ни к чему не придем, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что привержены основным принципам нашей нации.
Ангела Меркельканцлер Германии

Ранее глава МИД Германии назвал избрание президента США Дональда Трампа концом миропорядка ХХ века.

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«Остается открытым вопрос, какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтра», — пояснил министр.

Напомним, европейские лидеры выразили протест в связи с заявлениями господина Трампа, который уже выступил с критикой Ангелы Меркель, назвал НАТО устаревшей организацией и поддержал выход Великобритании из ЕС.

Нежелание президента США идти на примирение с союзниками вынуждает их искать пути новой консолидации Евросоюза и НАТО, члены которых все больше опасаются вероятного будущего «сговора» Москвы и Вашингтона.

Комментарии
3
Ульяновск пр.Ульяновский 14
Вступает,вступает, только давай уж, фрау, без тебя. Давай, до свидания....иди на пенсию.
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Хан Югры
Да вступает, но уже без тебя, бабушка Анжела :)))
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Северный Мишка
Бабуся, пора бай-бай!!!
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