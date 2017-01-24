Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи

Госпожа Меркель добавила, что решением таких мировых проблем, как глобализация, будет открытость, а не поляризация.

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, после окончания холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — цитирует Reuters канцлера.

Мы ни к чему не придем, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что привержены основным принципам нашей нации.

«Остается открытым вопрос, какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтра», — пояснил министр.

Напомним, европейские лидеры выразили протест в связи с заявлениями господина Трампа, который уже выступил с критикой Ангелы Меркель, назвал НАТО устаревшей организацией и поддержал выход Великобритании из ЕС.

Нежелание президента США идти на примирение с союзниками вынуждает их искать пути новой консолидации Евросоюза и НАТО, члены которых все больше опасаются вероятного будущего «сговора» Москвы и Вашингтона.