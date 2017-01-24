Трутнев пообещал Путину остановить бегство населения с Дальнего Востока

Отвечать пришлось не только о том, что сделано, но и о том, что нужно сделать. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на Минвостокразвития.

Полпред напомнил президенту, что за 2016 год год принято пять федеральных законов, «направленных на улучшение жизни людей, на улучшение инвестиционного климата».

«Как самое важное хочу отметить закон об уравнивании тарифов. Мы создали четыре новых свободных порта, улучшили механизм по региональным инвестиционным проектам, приняли решение по выделению людям бесплатно одного гектара земли», — сказал вице-премьер.

«Эта работа продолжается. У нас сейчас в работе 11 законопроектов на текущий год, в том числе законопроект об упрощении визового въезда в свободный порт Владивосток, 22 акта правительства, в том числе такие комплексные, как развитие Комсомольска-на-Амуре, — это по нормотворческой работе», — заявил Юрий Трутнев.

Разговор коснулся и того, что уже сделано, поскольку разговоры о ТОРах и свободном порте Владивосток идут вот уже два года. И не просто разговоры, а довольно затратная конкретная подготовительная работа — в Кремле уже хотят видеть результаты.

«Если говорить о работе практической, то за прошедший год в рамках госмеханизмов поддержки открыто 24 новых предприятия, создано более тысячи рабочих мест» — рассказал Юрий Трутнев.

«Промежуточный итог» таков: создано пять территорий опережающего развития, четыре новых свободных порта. Общее количество инвестиционных проектов, которые сейчас в работе, приближается к 500. Мы в 2017 году сдадим около 50 предприятий новых, всего их будет уже в рамках новых инструментов 76. Будет создано ещё более двух тысяч рабочих мест. Количество инвестиционных проектов, мы считаем, будет порядка 900 к концу года, — рассказал главе государства дальневосточный полпред.

По словам вице-премьера, идёт подготовка к третьему Восточному экономическому форуму.

«Очень надеемся, что там продолжится и политический диалог. Надеемся на ваше участие, Владимир Владимирович», — сказал Юрий Трутнев.

Отдельно прошлись и по «дальневосточному гектару» — той «земельной» мере, которая должна не только сдержать тех, кто хочет покинуть Дальний Восток, но и заманить сюда новых людей. По словам Юрия Трутнева, «на сегодня более 30 тысяч заявлений, с 1 февраля, он стартует на всей территории РФ, интерес очень большой, делаем всё возможное, чтобы этот интерес обеспечить».

По мнению вице-премьера, необходимо сделать особый акцент на организацию мер поддержки тех граждан, которые уже заветный гектар смогли получить. «47 процентов людей, которые получили землю, сегодня говорят о том, что недостаточно организован доступ к финансовым ресурсам — нужен просто кредит», — отметил Юрий Трутнев.

Но, наверное, более всего Президента России должен был порадовать доклад полпреда о демографии. Если верить Юрию Трутневу, скоро демографическая ситуация в регионе улучшится.

«Демография лучше за последние 25 лет. Отток населения снижается, но он есть, — заявил дальневосточный полпред. — Я думаю, что мы полностью решим эту проблему в 2018-м, в 2017 году будем близки к этому».