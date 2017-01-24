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07:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Губернатор Куйвашев сможет увольнять неугодных ему глав муниципалитетов

Для этого достаточно будет просто утратить его доверие.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сможет лишать работы руководителей городов, округов и районов, которым он перестанет доверять.

Данный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен Госдумой РФ. «Сегодня только президент страны имеет право лишать должности глав субъектов, которые утратили доверие, — пояснил “АиФ-Урал” секретарь свердловского регионального отделения партии власти Виктор Шептий. — У губернатора есть лишь право обратиться в местную думу, если он видит перечисленные в законе нарушения в работе главы. Допустим, неисполнение обязанностей в течение трех месяцев либо дважды неудовлетворительная оценка его деятельности. Законопроектом предлагается, что губернатор сможет сам удалять главу от должности, но опираясь на объективные основания для такого решения».

По словам Шептия, на данный момент законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Госдумы. Вскоре он будет принят в первом, во втором и в третьем чтении. А с учетом того, что «идеальных» муниципалитетов в Свердловской области нет, противоречить лидеру региона становится просто опасно.

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